SUMI סֵמֶל

SUMI מחיר (SUMI)

לא רשום

1 SUMI ל USDמחיר חי:

--
----
-3.90%1D
USD
SUMI (SUMI) טבלת מחירים חיה
SUMI (SUMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00002497
$ 0.00002497
24 שעות נמוך
$ 0.000027
$ 0.000027
גבוה 24 שעות

$ 0.00002497
$ 0.00002497

$ 0.000027
$ 0.000027

$ 0.01433132
$ 0.01433132

$ 0.00000592
$ 0.00000592

--

-3.95%

-7.50%

-7.50%

SUMI (SUMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002558. במהלך 24 השעות האחרונות, SUMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002497 לבין שיא של $ 0.000027, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01433132, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000592.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUMI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUMI (SUMI) מידע שוק

$ 25.37K
$ 25.37K

--
----

$ 25.37K
$ 25.37K

991.85M
991.85M

991,847,227.7005209
991,847,227.7005209

שווי השוק הנוכחי של SUMI הוא $ 25.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUMI הוא 991.85M, עם היצע כולל של 991847227.7005209. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.37K.

SUMI (SUMI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SUMIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSUMI ל USDהיה . $ -0.0000060023.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSUMI ל USDהיה $ +0.0000009657.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SUMIל USDהיה $ -0.00001490038904191778.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.95%
30 ימים$ -0.0000060023-23.46%
60 ימים$ +0.0000009657+3.78%
90 ימים$ -0.00001490038904191778-36.80%

מה זהSUMI (SUMI)

Enter the magical world of $SUMI on #Base where luck and good fortune come to dance. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $SUMI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SUMI (SUMI) משאב

האתר הרשמי

SUMIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SUMI (SUMI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUMI (SUMI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SUMI.

בדוק את SUMI תחזית המחיר עכשיו‏!

SUMI למטבעות מקומיים

SUMI (SUMI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SUMI (SUMI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUMI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SUMI (SUMI)

כמה שווה SUMI (SUMI) היום?
החי SUMIהמחיר ב USD הוא 0.00002558 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUMI ל USD?
המחיר הנוכחי של SUMI ל USD הוא $ 0.00002558. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SUMI?
שווי השוק של SUMI הוא $ 25.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUMI?
ההיצע במחזור של SUMI הוא 991.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUMI?
‏‏SUMI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01433132 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUMI?
SUMI ‏‏רשם מחירATL של 0.00000592 USD.
מהו נפח המסחר של SUMI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUMI הוא -- USD.
האם SUMI יעלה השנה?
SUMI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUMI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.