SUMI (SUMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00002497 $ 0.00002497 $ 0.00002497 24 שעות נמוך $ 0.000027 $ 0.000027 $ 0.000027 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00002497$ 0.00002497 $ 0.00002497 גבוה 24 שעות $ 0.000027$ 0.000027 $ 0.000027 שיא כל הזמנים $ 0.01433132$ 0.01433132 $ 0.01433132 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000592$ 0.00000592 $ 0.00000592 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.95% שינוי מחיר (7D) -7.50% שינוי מחיר (7D) -7.50%

SUMI (SUMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002558. במהלך 24 השעות האחרונות, SUMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002497 לבין שיא של $ 0.000027, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01433132, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000592.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUMI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUMI (SUMI) מידע שוק

שווי שוק $ 25.37K$ 25.37K $ 25.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.37K$ 25.37K $ 25.37K אספקת מחזור 991.85M 991.85M 991.85M אספקה כוללת 991,847,227.7005209 991,847,227.7005209 991,847,227.7005209

שווי השוק הנוכחי של SUMI הוא $ 25.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUMI הוא 991.85M, עם היצע כולל של 991847227.7005209. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.37K.