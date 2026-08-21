Strata Junior USDat מחיר היום

מחיר Strata Junior USDat (JRUSDAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.437543, עם שינוי של 0.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JRUSDAT ל USD הוא $ 0.437543 לכל JRUSDAT.

Strata Junior USDat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,607,592, עם היצע במחזור של 3.67M JRUSDAT. ב‑24 השעות האחרונות, JRUSDAT סחר בין $ 0.428149 (נמוך) ל $ 0.43633 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.437543, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.239072.

ביצועים לטווח קצר, JRUSDAT נע ב +2.14% בשעה האחרונה ו +0.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Strata Junior USDat (JRUSDAT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M אספקת מחזור 3.67M 3.67M 3.67M אספקה כוללת 3,674,135.848555895 3,674,135.848555895 3,674,135.848555895

שווי השוק הנוכחי של Strata Junior USDat הוא $ 1.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של JRUSDAT הוא 3.67M, עם היצע כולל של 3674135.848555895. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.61M.