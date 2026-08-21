STFX מחיר היום

מחיר STFX (STFX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STFX ל USD הוא $ 0 לכל STFX.

STFX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,368, עם היצע במחזור של 650.00M STFX. ב‑24 השעות האחרונות, STFX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.088764, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STFX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

STFX (STFX) מידע שוק

שווי שוק $ 30.37K$ 30.37K $ 30.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.55K$ 41.55K $ 41.55K אספקת מחזור 650.00M 650.00M 650.00M אספקה כוללת 889,353,714.0755309 889,353,714.0755309 889,353,714.0755309

שווי השוק הנוכחי של STFX הוא $ 30.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STFX הוא 650.00M, עם היצע כולל של 889353714.0755309. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.55K.