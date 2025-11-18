SPACEDOGE מחיר היום

מחיר SPACEDOGE (SPDG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000334, עם שינוי של 1.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPDG ל USD הוא $ 0.00000334 לכל SPDG.

SPACEDOGE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 165,205, עם היצע במחזור של 49.30B SPDG. ב‑24 השעות האחרונות, SPDG סחר בין $ 0.00000307 (נמוך) ל $ 0.00000341 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00001458, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000307.

ביצועים לטווח קצר, SPDG נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו -8.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SPACEDOGE (SPDG) מידע שוק

שווי שוק $ 165.21K$ 165.21K $ 165.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 165.21K$ 165.21K $ 165.21K אספקת מחזור 49.30B 49.30B 49.30B אספקה כוללת 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

שווי השוק הנוכחי של SPACEDOGE הוא $ 165.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPDG הוא 49.30B, עם היצע כולל של 49302458046.51511. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.21K.