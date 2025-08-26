עוד על CODED

soft shill סֵמֶל

soft shill מחיר (CODED)

לא רשום

1 CODED ל USDמחיר חי:

--
----
-9.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
soft shill (CODED) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:27:08 (UTC+8)

soft shill (CODED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208835
$ 0.00208835$ 0.00208835

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-9.80%

-14.73%

-14.73%

soft shill (CODED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CODED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CODEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00208835, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CODED השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -9.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

soft shill (CODED) מידע שוק

$ 12.67K
$ 12.67K$ 12.67K

--
----

$ 12.67K
$ 12.67K$ 12.67K

999.73M
999.73M 999.73M

999,727,923.361441
999,727,923.361441 999,727,923.361441

שווי השוק הנוכחי של soft shill הוא $ 12.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CODED הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999727923.361441. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.67K.

soft shill (CODED) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של soft shillל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלsoft shill ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלsoft shill ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של soft shillל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.80%
30 ימים$ 0-47.67%
60 ימים$ 0-95.18%
90 ימים$ 0--

מה זהsoft shill (CODED)

$CODED is more than just a meme token — it’s an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: “it’s $coded.” Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present. The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn’t explain itself — it runs — $CODED doesn’t argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly. When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: “it’s $coded.” It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על soft shill (CODED)

כמה שווה soft shill (CODED) היום?
החי CODEDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CODED ל USD?
המחיר הנוכחי של CODED ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של soft shill?
שווי השוק של CODED הוא $ 12.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CODED?
ההיצע במחזור של CODED הוא 999.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CODED?
‏‏CODED השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00208835 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CODED?
CODED ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CODED?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CODED הוא -- USD.
האם CODED יעלה השנה?
CODED ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CODED תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:27:08 (UTC+8)

soft shill (CODED) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.