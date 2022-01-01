soft shill (CODED) טוקנומיקה
soft shill (CODED) מידע
$CODED is more than just a meme token — it’s an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: “it’s $coded.” Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present.
The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn’t explain itself — it runs — $CODED doesn’t argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly.
When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: “it’s $coded.” It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else.
soft shill (CODED) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור soft shill (CODED), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
soft shill (CODED) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של soft shill (CODED) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CODED אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CODEDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CODEDטוקניומיקה, חקרו אתCODEDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
CODED חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן CODED עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CODED משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.