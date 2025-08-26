SHUI CFX (SCFX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.196751 $ 0.196751 $ 0.196751 24 שעות נמוך $ 0.224835 $ 0.224835 $ 0.224835 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.196751$ 0.196751 $ 0.196751 גבוה 24 שעות $ 0.224835$ 0.224835 $ 0.224835 שיא כל הזמנים $ 0.549073$ 0.549073 $ 0.549073 המחיר הנמוך ביותר $ 0.070333$ 0.070333 $ 0.070333 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.50% שינוי מחיר (1D) -7.14% שינוי מחיר (7D) -0.09% שינוי מחיר (7D) -0.09%

SHUI CFX (SCFX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.200022. במהלך 24 השעות האחרונות, SCFX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.196751 לבין שיא של $ 0.224835, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCFXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.549073, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.070333.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCFX השתנה ב +1.50% במהלך השעה האחרונה, -7.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SHUI CFX (SCFX) מידע שוק

שווי שוק $ 6.72M$ 6.72M $ 6.72M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.72M$ 6.72M $ 6.72M אספקת מחזור 33.60M 33.60M 33.60M אספקה כוללת 33,597,514.01675061 33,597,514.01675061 33,597,514.01675061

שווי השוק הנוכחי של SHUI CFX הוא $ 6.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCFX הוא 33.60M, עם היצע כולל של 33597514.01675061. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.72M.