SHUI CFX סֵמֶל

SHUI CFX מחיר (SCFX)

לא רשום

1 SCFX ל USDמחיר חי:

$0.200022
$0.200022
-7.10%1D
USD
SHUI CFX (SCFX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:57:55 (UTC+8)

SHUI CFX (SCFX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.196751
$ 0.196751
24 שעות נמוך
$ 0.224835
$ 0.224835
גבוה 24 שעות

$ 0.196751
$ 0.196751

$ 0.224835
$ 0.224835

$ 0.549073
$ 0.549073

$ 0.070333
$ 0.070333

+1.50%

-7.14%

-0.09%

-0.09%

SHUI CFX (SCFX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.200022. במהלך 24 השעות האחרונות, SCFX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.196751 לבין שיא של $ 0.224835, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCFXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.549073, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.070333.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCFX השתנה ב +1.50% במהלך השעה האחרונה, -7.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SHUI CFX (SCFX) מידע שוק

$ 6.72M
$ 6.72M

--
--

$ 6.72M
$ 6.72M

33.60M
33.60M

33,597,514.01675061
33,597,514.01675061

שווי השוק הנוכחי של SHUI CFX הוא $ 6.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCFX הוא 33.60M, עם היצע כולל של 33597514.01675061. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.72M.

SHUI CFX (SCFX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SHUI CFXל USDהיה $ -0.015380708541085.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSHUI CFX ל USDהיה . $ -0.0113652900.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSHUI CFX ל USDהיה $ +0.2924570867.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SHUI CFXל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.015380708541085-7.14%
30 ימים$ -0.0113652900-5.68%
60 ימים$ +0.2924570867+146.21%
90 ימים$ 0--

מה זהSHUI CFX (SCFX)

SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up.

SHUI CFX (SCFX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SHUI CFXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SHUI CFX (SCFX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SHUI CFX (SCFX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SHUI CFX.

בדוק את SHUI CFX תחזית המחיר עכשיו‏!

SCFX למטבעות מקומיים

SHUI CFX (SCFX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SHUI CFX (SCFX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCFX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SHUI CFX (SCFX)

כמה שווה SHUI CFX (SCFX) היום?
החי SCFXהמחיר ב USD הוא 0.200022 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCFX ל USD?
המחיר הנוכחי של SCFX ל USD הוא $ 0.200022. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SHUI CFX?
שווי השוק של SCFX הוא $ 6.72M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCFX?
ההיצע במחזור של SCFX הוא 33.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCFX?
‏‏SCFX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.549073 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCFX?
SCFX ‏‏רשם מחירATL של 0.070333 USD.
מהו נפח המסחר של SCFX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCFX הוא -- USD.
האם SCFX יעלה השנה?
SCFX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCFX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
SHUI CFX (SCFX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.