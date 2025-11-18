rudi מחיר היום

מחיר rudi (RUDI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00008572, עם שינוי של 4.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RUDI ל USD הוא $ 0.00008572 לכל RUDI.

rudi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 86,128, עם היצע במחזור של 999.31M RUDI. ב‑24 השעות האחרונות, RUDI סחר בין $ 0.00007892 (נמוך) ל $ 0.0000912 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01784483, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007892.

ביצועים לטווח קצר, RUDI נע ב -0.44% בשעה האחרונה ו -34.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

rudi (RUDI) מידע שוק

שווי שוק $ 86.13K$ 86.13K $ 86.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 86.13K$ 86.13K $ 86.13K אספקת מחזור 999.31M 999.31M 999.31M אספקה כוללת 999,312,693.046673 999,312,693.046673 999,312,693.046673

שווי השוק הנוכחי של rudi הוא $ 86.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUDI הוא 999.31M, עם היצע כולל של 999312693.046673. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 86.13K.