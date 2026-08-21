ROXONN מחיר היום

מחיר ROXONN (ROXN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00118074, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROXN ל USD הוא $ 0.00118074 לכל ROXN.

ROXONN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,455, עם היצע במחזור של 18.17M ROXN. ב‑24 השעות האחרונות, ROXN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00488486, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00102346.

ביצועים לטווח קצר, ROXN נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 110.47.

ROXONN (ROXN) מידע שוק

שווי שוק $ 21.46K$ 21.46K $ 21.46K נפח (24 שעות) $ 110.47$ 110.47 $ 110.47 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M אספקת מחזור 18.17M 18.17M 18.17M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ROXONN הוא $ 21.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 110.47. ההיצע במחזור של ROXN הוא 18.17M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.18M.