Rosie מחיר היום

מחיר Rosie (ROSIE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 34.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROSIE ל USD הוא $ 0 לכל ROSIE.

Rosie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 58,802, עם היצע במחזור של 999.90M ROSIE. ב‑24 השעות האחרונות, ROSIE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00153601, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROSIE נע ב -5.73% בשעה האחרונה ו +49.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rosie (ROSIE) מידע שוק

שווי שוק $ 58.80K$ 58.80K $ 58.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.80K$ 58.80K $ 58.80K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,899,836.35397 999,899,836.35397 999,899,836.35397

שווי השוק הנוכחי של Rosie הוא $ 58.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROSIE הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999899836.35397. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.80K.