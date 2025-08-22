מה זהPAID Network (PAID)

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

PAID Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקPAID את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PAID Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPAID Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PAID Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PAID Network (PAID) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PAID Network (PAID) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את PAID Network תחזית המחיר עכשיו‏!

PAID Network (PAID) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PAID Network (PAID) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAID הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PAID Network (PAID)

מחפש איך לקנותPAID Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PAID Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PAID למטבעות מקומיים

נסה ממיר

PAID Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PAID Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PAID Network כמה שווה PAID Network (PAID) היום? החי PAIDהמחיר ב USD הוא 0.0227 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PAID ל USD? $ 0.0227 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PAID ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של PAID Network? שווי השוק של PAID הוא $ 11.68M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PAID? ההיצע במחזור של PAID הוא 514.70M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAID? ‏‏PAID השיג מחיר שיא (ATH) של 6.38388509 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAID? PAID ‏‏רשם מחירATL של 0 USD . מהו נפח המסחר של PAID? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAID הוא $ 62.20K USD . האם PAID יעלה השנה? PAID ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAID תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

PAID Network (PAID) עדכונים חשובים מהתעשייה

