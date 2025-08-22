עוד על PAID

PAID Network סֵמֶל

PAID Network מְחִיר(PAID)

$0.0226
-1.73%1D
PAID Network (PAID) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:30:57 (UTC+8)

PAID Network (PAID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.88%

-1.73%

-19.22%

-19.22%

PAID Network (PAID) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0227. במהלך 24 השעות האחרונות, PAID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0223 לבין שיא של $ 0.0257, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.38388509, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAID השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, -1.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PAID Network (PAID) מידע שוק

No.1093

86.54%

BASE

שווי השוק הנוכחי של PAID Network הוא $ 11.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.20K. ההיצע במחזור של PAID הוא 514.70M, עם היצע כולל של 589686914.6. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.50M.

PAID Network (PAID) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PAID Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000398-1.73%
30 ימים$ +0.0037+19.47%
60 ימים$ +0.0026+12.93%
90 ימים$ +0.0007+3.18%
PAID Network שינוי מחיר היום

היום,PAID רשם שינוי של $ -0.000398 (-1.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PAID Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0037 (+19.47%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PAID Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PAID ראה שינוי של $ +0.0026 (+12.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PAID Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0007 (+3.18%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PAID Network (PAID)?

בדוק את PAID Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPAID Network (PAID)

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

PAID Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PAID Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPAID את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PAID Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPAID Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PAID Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PAID Network (PAID) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PAID Network (PAID) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PAID Network.

בדוק את PAID Network תחזית המחיר עכשיו‏!

PAID Network (PAID) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PAID Network (PAID) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAID הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PAID Network (PAID)

מחפש איך לקנותPAID Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PAID Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PAID למטבעות מקומיים

PAID Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PAID Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרPAID Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PAID Network

כמה שווה PAID Network (PAID) היום?
החי PAIDהמחיר ב USD הוא 0.0227 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAID ל USD?
המחיר הנוכחי של PAID ל USD הוא $ 0.0227. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PAID Network?
שווי השוק של PAID הוא $ 11.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAID?
ההיצע במחזור של PAID הוא 514.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAID?
‏‏PAID השיג מחיר שיא (ATH) של 6.38388509 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAID?
PAID ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PAID?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAID הוא $ 62.20K USD.
האם PAID יעלה השנה?
PAID ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAID תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:30:57 (UTC+8)

PAID Network (PAID) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

