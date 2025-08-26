renBTC (RENBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 18,440.12 $ 18,440.12 $ 18,440.12 24 שעות נמוך $ 19,851.48 $ 19,851.48 $ 19,851.48 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 18,440.12$ 18,440.12 $ 18,440.12 גבוה 24 שעות $ 19,851.48$ 19,851.48 $ 19,851.48 שיא כל הזמנים $ 102,983$ 102,983 $ 102,983 המחיר הנמוך ביותר $ 2,235.69$ 2,235.69 $ 2,235.69 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.26% שינוי מחיר (1D) -5.97% שינוי מחיר (7D) -5.66% שינוי מחיר (7D) -5.66%

renBTC (RENBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $18,576.25. במהלך 24 השעות האחרונות, RENBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 18,440.12 לבין שיא של $ 19,851.48, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RENBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 102,983, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2,235.69.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RENBTC השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -5.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

renBTC (RENBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 5.66M$ 5.66M $ 5.66M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.66M$ 5.66M $ 5.66M אספקת מחזור 304.50 304.50 304.50 אספקה כוללת 304.49818869 304.49818869 304.49818869

שווי השוק הנוכחי של renBTC הוא $ 5.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RENBTC הוא 304.50, עם היצע כולל של 304.49818869. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.66M.