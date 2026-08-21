Reddio מחיר היום

מחיר Reddio (RDO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RDO ל USD הוא $ 0 לכל RDO.

Reddio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,384.19, עם היצע במחזור של 1.90B RDO. ב‑24 השעות האחרונות, RDO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01212625, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RDO נע ב -0.78% בשעה האחרונה ו +12.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Reddio (RDO) מידע שוק

שווי שוק $ 14.38K$ 14.38K $ 14.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.71K$ 75.71K $ 75.71K אספקת מחזור 1.90B 1.90B 1.90B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Reddio הוא $ 14.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RDO הוא 1.90B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.71K.