COTI מְחִיר(COTI)

$0.05308
-1.77%1D
USD
COTI (COTI) טבלת מחירים חיה
COTI (COTI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.05213
24 שעות נמוך
$ 0.05667
גבוה 24 שעות

$ 0.05213
$ 0.05667
$ 0.6825694816832438
$ 0.00622556408704
+0.91%

-1.77%

+2.27%

+2.27%

COTI (COTI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05308. במהלך 24 השעות האחרונות, COTI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05213 לבין שיא של $ 0.05667, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COTIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6825694816832438, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00622556408704.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COTI השתנה ב +0.91% במהלך השעה האחרונה, -1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COTI (COTI) מידע שוק

No.316

$ 122.79M
$ 93.97K
$ 260.62M
2.31B
4,910,000,000
2,313,322,407.1097493
47.11%

ETH

שווי השוק הנוכחי של COTI הוא $ 122.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 93.97K. ההיצע במחזור של COTI הוא 2.31B, עם היצע כולל של 2313322407.1097493. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260.62M.

COTI (COTI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של COTIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0009564-1.77%
30 ימים$ -0.00618-10.43%
60 ימים$ +0.00297+5.92%
90 ימים$ -0.01771-25.02%
COTI שינוי מחיר היום

היום,COTI רשם שינוי של $ -0.0009564 (-1.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

COTI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00618 (-10.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

COTI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,COTI ראה שינוי של $ +0.00297 (+5.92%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

COTI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01771 (-25.02%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של COTI (COTI)?

בדוק את COTI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCOTI (COTI)

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

COTI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול COTIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCOTI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים COTIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCOTI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

COTIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה COTI (COTI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות COTI (COTI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור COTI.

בדוק את COTI תחזית המחיר עכשיו‏!

COTI (COTI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של COTI (COTI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COTI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות COTI (COTI)

מחפש איך לקנותCOTI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש COTIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

COTI למטבעות מקומיים

COTI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של COTI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCOTI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על COTI

כמה שווה COTI (COTI) היום?
החי COTIהמחיר ב USD הוא 0.05308 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COTI ל USD?
המחיר הנוכחי של COTI ל USD הוא $ 0.05308. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של COTI?
שווי השוק של COTI הוא $ 122.79M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COTI?
ההיצע במחזור של COTI הוא 2.31B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COTI?
‏‏COTI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6825694816832438 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COTI?
COTI ‏‏רשם מחירATL של 0.00622556408704 USD.
מהו נפח המסחר של COTI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COTI הוא $ 93.97K USD.
האם COTI יעלה השנה?
COTI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COTI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
