COTI (COTI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05308. במהלך 24 השעות האחרונות, COTI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05213 לבין שיא של $ 0.05667, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COTIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6825694816832438, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00622556408704.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, COTI השתנה ב +0.91% במהלך השעה האחרונה, -1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
COTI (COTI) מידע שוק
No.316
$ 122.79M
$ 93.97K
$ 260.62M
2.31B
4,910,000,000
2,313,322,407.1097493
47.11%
ETH
שווי השוק הנוכחי של COTI הוא $ 122.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 93.97K. ההיצע במחזור של COTI הוא 2.31B, עם היצע כולל של 2313322407.1097493. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260.62M.
COTI (COTI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של COTIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0009564
-1.77%
30 ימים
$ -0.00618
-10.43%
60 ימים
$ +0.00297
+5.92%
90 ימים
$ -0.01771
-25.02%
COTI שינוי מחיר היום
היום,COTI רשם שינוי של $ -0.0009564 (-1.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
COTI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00618 (-10.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
COTI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,COTI ראה שינוי של $ +0.00297 (+5.92%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
COTI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01771 (-25.02%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של COTI (COTI)?
COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS.
Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.
COTI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול COTIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCOTI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים COTIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCOTI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
COTIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה COTI (COTI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות COTI (COTI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור COTI.
הבנת הטוקנומיקה של COTI (COTI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COTI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות COTI (COTI)
מחפש איך לקנותCOTI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש COTIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.