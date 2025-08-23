מה זהCOTI (COTI)

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

COTI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על COTI כמה שווה COTI (COTI) היום? החי COTIהמחיר ב USD הוא 0.05308 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי COTI ל USD? $ 0.05308 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של COTI ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של COTI? שווי השוק של COTI הוא $ 122.79M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של COTI? ההיצע במחזור של COTI הוא 2.31B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COTI? ‏‏COTI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6825694816832438 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COTI? COTI ‏‏רשם מחירATL של 0.00622556408704 USD . מהו נפח המסחר של COTI? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COTI הוא $ 93.97K USD . האם COTI יעלה השנה? COTI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COTI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

COTI (COTI) עדכונים חשובים מהתעשייה

