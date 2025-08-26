Redacted Terminal (███) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.02889761 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -13.32% שינוי מחיר (1D) +1.88% שינוי מחיר (7D) +9.58%

Redacted Terminal (███) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ███ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ███השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02889761, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ███ השתנה ב -13.32% במהלך השעה האחרונה, +1.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Redacted Terminal (███) מידע שוק

שווי שוק $ 104.87K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.87K אספקת מחזור 1.10B אספקה כוללת 1,099,887,624.617428

שווי השוק הנוכחי של Redacted Terminal הוא $ 104.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ███ הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1099887624.617428. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.87K.