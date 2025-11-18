Poop מחיר היום

מחיר Poop (POOP) בזמן אמת היום הוא $ 0.01368066, עם שינוי של 0.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POOP ל USD הוא $ 0.01368066 לכל POOP.

Poop כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,257,632, עם היצע במחזור של 165.02M POOP. ב‑24 השעות האחרונות, POOP סחר בין $ 0.01244222 (נמוך) ל $ 0.01542937 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.064116, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0113292.

ביצועים לטווח קצר, POOP נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו -44.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Poop (POOP) מידע שוק

שווי שוק $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.68M$ 13.68M $ 13.68M אספקת מחזור 165.02M 165.02M 165.02M אספקה כוללת 999,998,351.803749 999,998,351.803749 999,998,351.803749

שווי השוק הנוכחי של Poop הוא $ 2.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POOP הוא 165.02M, עם היצע כולל של 999998351.803749. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.68M.