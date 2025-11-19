Poop (POOP) תחזית מחיר (USD)

קבל Poop תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה POOP יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Poop % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Poop תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Poop (POOP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Poop ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013378 בשנת 2025. Poop (POOP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Poop ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.014047 בשנת 2026. Poop (POOP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של POOP הוא $ 0.014750 עם 10.25% שיעור צמיחה. Poop (POOP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של POOP הוא $ 0.015487 עם 15.76% שיעור צמיחה. Poop (POOP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של POOP הוא $ 0.016262 עם 21.55% שיעור צמיחה. Poop (POOP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של POOP הוא $ 0.017075 עם 27.63% שיעור צמיחה. Poop (POOP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Poop עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.027813. Poop (POOP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Poop עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.045305. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.013378 0.00%

2026 $ 0.014047 5.00%

2027 $ 0.014750 10.25%

2028 $ 0.015487 15.76%

2029 $ 0.016262 21.55%

2030 $ 0.017075 27.63%

2031 $ 0.017928 34.01%

2032 $ 0.018825 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.019766 47.75%

2034 $ 0.020754 55.13%

2035 $ 0.021792 62.89%

2036 $ 0.022882 71.03%

2037 $ 0.024026 79.59%

2038 $ 0.025227 88.56%

2039 $ 0.026489 97.99%

2040 $ 0.027813 107.89% הצג עוד לטווח קצר Poop תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.013378 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.013380 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.013391 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.013433 0.41% Poop (POOP) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPOOPב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.013378 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Poop (POOP) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPOOP , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.013380 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Poop (POOP) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPOOP , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.013391 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Poop (POOP) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPOOP הוא $0.013433 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Poop מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M אספקת מחזור 165.02M 165.02M 165.02M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר POOP העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, POOP יש כמות במעגל של 165.02M ושווי שוק כולל של $ 2.21M. צפה POOP במחיר חי

Poop מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPoopדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPoop הוא 0.013378USD. היצע במחזור של Poop(POOP) הוא 165.02M POOP , מה שמעניק לו שווי שוק של $2,208,039 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -3.44% $ -0.000477 $ 0.013953 $ 0.012442

7 ימים -47.24% $ -0.006320 $ 0.024769 $ 0.011329

30 ימים -29.44% $ -0.003938 $ 0.024769 $ 0.011329 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Poop הראה תנועת מחירים של $-0.000477 , המשקפת -3.44% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Poop נסחר בשיא של $0.024769 ושפל של $0.011329 . נרשם שינוי במחיר של -47.24% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPOOP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Poop חווה -29.44% שינוי, המשקף בערך $-0.003938 לערכו. זה מצביע על כך ש POOP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Poop (POOP) מודול חיזוי מחיר עובד? Poop מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של POOPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPoop לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של POOP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Poop. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPOOP . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPOOP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Poop.

מדוע POOP חיזוי מחירים חשוב?

POOP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם POOP כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, POOP ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של POOP בחודש הבא? על פי Poop (POOP) כלי תחזית המחירים, המחיר POOP הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 POOP בשנת 2026? המחיר של 1 Poop (POOP) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, POOP יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של POOP בשנת 2027? Poop (POOP) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 POOP עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של POOP בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Poop (POOP) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של POOP בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Poop (POOP) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 POOP בשנת 2030? המחיר של 1 Poop (POOP) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, POOP יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי POOP תחזית המחיר בשנת 2040? Poop (POOP) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 POOP עד שנת 2040. הירשם עכשיו