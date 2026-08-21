Piper מחיר היום

מחיר Piper (PIPER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 33.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIPER ל USD הוא $ 0 לכל PIPER.

Piper כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,400, עם היצע במחזור של 988.30M PIPER. ב‑24 השעות האחרונות, PIPER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PIPER נע ב -2.00% בשעה האחרונה ו +23.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Piper (PIPER) מידע שוק

שווי שוק $ 30.40K$ 30.40K $ 30.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.40K$ 30.40K $ 30.40K אספקת מחזור 988.30M 988.30M 988.30M אספקה כוללת 988,298,181.593962 988,298,181.593962 988,298,181.593962

שווי השוק הנוכחי של Piper הוא $ 30.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIPER הוא 988.30M, עם היצע כולל של 988298181.593962. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.40K.