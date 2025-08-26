Paintswap (BRUSH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01205388 24 שעות נמוך $ 0.01433656 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.249255 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0051472 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.86% שינוי מחיר (1D) -15.00% שינוי מחיר (7D) -22.75%

Paintswap (BRUSH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01206022. במהלך 24 השעות האחרונות, BRUSH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01205388 לבין שיא של $ 0.01433656, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRUSHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.249255, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0051472.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRUSH השתנה ב -1.86% במהלך השעה האחרונה, -15.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 4.94M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.94M אספקת מחזור 409.62M אספקה כוללת 409,624,661.5100692

שווי השוק הנוכחי של Paintswap הוא $ 4.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRUSH הוא 409.62M, עם היצע כולל של 409624661.5100692. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.94M.