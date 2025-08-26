עוד על BRUSH

BRUSH מידע על מחיר

BRUSH מסמך לבן

BRUSH אתר רשמי

BRUSH טוקניומיקה

BRUSH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Paintswap סֵמֶל

Paintswap מחיר (BRUSH)

לא רשום

1 BRUSH ל USDמחיר חי:

$0.01218013
$0.01218013$0.01218013
-14.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Paintswap (BRUSH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:37:38 (UTC+8)

Paintswap (BRUSH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01205388
$ 0.01205388$ 0.01205388
24 שעות נמוך
$ 0.01433656
$ 0.01433656$ 0.01433656
גבוה 24 שעות

$ 0.01205388
$ 0.01205388$ 0.01205388

$ 0.01433656
$ 0.01433656$ 0.01433656

$ 0.249255
$ 0.249255$ 0.249255

$ 0.0051472
$ 0.0051472$ 0.0051472

-1.86%

-15.00%

-22.75%

-22.75%

Paintswap (BRUSH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01206022. במהלך 24 השעות האחרונות, BRUSH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01205388 לבין שיא של $ 0.01433656, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRUSHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.249255, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0051472.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRUSH השתנה ב -1.86% במהלך השעה האחרונה, -15.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paintswap (BRUSH) מידע שוק

$ 4.94M
$ 4.94M$ 4.94M

--
----

$ 4.94M
$ 4.94M$ 4.94M

409.62M
409.62M 409.62M

409,624,661.5100692
409,624,661.5100692 409,624,661.5100692

שווי השוק הנוכחי של Paintswap הוא $ 4.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRUSH הוא 409.62M, עם היצע כולל של 409624661.5100692. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.94M.

Paintswap (BRUSH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Paintswapל USDהיה $ -0.00212962136968151.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPaintswap ל USDהיה . $ -0.0030596802.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPaintswap ל USDהיה $ -0.0020578389.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Paintswapל USDהיה $ -0.004276909145451438.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00212962136968151-15.00%
30 ימים$ -0.0030596802-25.37%
60 ימים$ -0.0020578389-17.06%
90 ימים$ -0.004276909145451438-26.17%

מה זהPaintswap (BRUSH)

BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Paintswap (BRUSH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Paintswapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Paintswap (BRUSH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Paintswap (BRUSH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Paintswap.

בדוק את Paintswap תחזית המחיר עכשיו‏!

BRUSH למטבעות מקומיים

Paintswap (BRUSH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Paintswap (BRUSH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRUSH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Paintswap (BRUSH)

כמה שווה Paintswap (BRUSH) היום?
החי BRUSHהמחיר ב USD הוא 0.01206022 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRUSH ל USD?
המחיר הנוכחי של BRUSH ל USD הוא $ 0.01206022. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Paintswap?
שווי השוק של BRUSH הוא $ 4.94M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRUSH?
ההיצע במחזור של BRUSH הוא 409.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRUSH?
‏‏BRUSH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.249255 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRUSH?
BRUSH ‏‏רשם מחירATL של 0.0051472 USD.
מהו נפח המסחר של BRUSH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRUSH הוא -- USD.
האם BRUSH יעלה השנה?
BRUSH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRUSH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:37:38 (UTC+8)

Paintswap (BRUSH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.