Paintswap (BRUSH) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Paintswap (BRUSH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Paintswap (BRUSH) מידע

BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap.

Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics.

Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

אתר רשמי:
https://paintswap.io
מסמך לבן:
https://docs.paintswap.finance/

Paintswap (BRUSH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Paintswap (BRUSH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 5.17M
$ 5.17M
ההיצע הכולל:
$ 409.56M
$ 409.56M
אספקה במחזור:
$ 409.56M
$ 409.56M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 5.17M
$ 5.17M
שיא כל הזמנים:
$ 0.249255
$ 0.249255
שפל כל הזמנים:
$ 0.0051472
$ 0.0051472
מחיר נוכחי:
$ 0.01262383
$ 0.01262383

Paintswap (BRUSH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Paintswap (BRUSH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של BRUSH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות BRUSHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את BRUSHטוקניומיקה, חקרו אתBRUSHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

BRUSH חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן BRUSH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BRUSH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

