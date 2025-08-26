ondaxbt (ONDA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00405314$ 0.00405314 $ 0.00405314 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.17% שינוי מחיר (1D) -6.60% שינוי מחיר (7D) +2.71% שינוי מחיר (7D) +2.71%

ondaxbt (ONDA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ONDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00405314, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONDA השתנה ב -1.17% במהלך השעה האחרונה, -6.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ondaxbt (ONDA) מידע שוק

שווי שוק $ 38.60K$ 38.60K $ 38.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.60K$ 38.60K $ 38.60K אספקת מחזור 999.04M 999.04M 999.04M אספקה כוללת 999,039,077.403372 999,039,077.403372 999,039,077.403372

שווי השוק הנוכחי של ondaxbt הוא $ 38.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONDA הוא 999.04M, עם היצע כולל של 999039077.403372. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.60K.