Nirvana ANA מחיר היום

מחיר Nirvana ANA (ANA) בזמן אמת היום הוא $ 4.08, עם שינוי של 0.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANA ל USD הוא $ 4.08 לכל ANA.

Nirvana ANA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,918,471, עם היצע במחזור של 7.83M ANA. ב‑24 השעות האחרונות, ANA סחר בין $ 4.05 (נמוך) ל $ 4.13 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.22, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3.9.

ביצועים לטווח קצר, ANA נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -1.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nirvana ANA (ANA) מידע שוק

שווי שוק $ 31.92M$ 31.92M $ 31.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.92M$ 31.92M $ 31.92M אספקת מחזור 7.83M 7.83M 7.83M אספקה כוללת 7,828,163.046672 7,828,163.046672 7,828,163.046672

שווי השוק הנוכחי של Nirvana ANA הוא $ 31.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANA הוא 7.83M, עם היצע כולל של 7828163.046672. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.92M.