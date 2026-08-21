Vidaio מחיר היום

מחיר Vidaio (SN85) בזמן אמת היום הוא ₪ 1.215, עם שינוי של 2.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN85 ל ILS הוא ₪ 1.215 לכל SN85.

Vidaio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SN85. ב‑24 השעות האחרונות, SN85 סחר בין ₪ 1.138 (נמוך) ל ₪ 1.217 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SN85 נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +4.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 5.91K.

Vidaio (SN85) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 5.91K₪ 5.91K ₪ 5.91K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 25.52M₪ 25.52M ₪ 25.52M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 21,000,000 21,000,000 21,000,000 בלוקצ'יין ציבורי TAO

שווי השוק הנוכחי של Vidaio הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 5.91K. ההיצע במחזור של SN85 הוא --, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 25.52M.