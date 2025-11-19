Nirvana ANA (ANA) תחזית מחיר (USD)

קבל Nirvana ANA תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ANA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Nirvana ANA % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Nirvana ANA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Nirvana ANA (ANA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Nirvana ANA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 4.07 בשנת 2025. Nirvana ANA (ANA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Nirvana ANA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 4.2735 בשנת 2026. Nirvana ANA (ANA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ANA הוא $ 4.4871 עם 10.25% שיעור צמיחה. Nirvana ANA (ANA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ANA הוא $ 4.7115 עם 15.76% שיעור צמיחה. Nirvana ANA (ANA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ANA הוא $ 4.9471 עם 21.55% שיעור צמיחה. Nirvana ANA (ANA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ANA הוא $ 5.1944 עם 27.63% שיעור צמיחה. Nirvana ANA (ANA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Nirvana ANA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 8.4612. Nirvana ANA (ANA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Nirvana ANA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 13.7824. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 4.07 0.00%

2026 $ 4.2735 5.00%

2027 $ 4.4871 10.25%

2028 $ 4.7115 15.76%

2029 $ 4.9471 21.55%

2030 $ 5.1944 27.63%

2031 $ 5.4541 34.01%

2032 $ 5.7268 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 6.0132 47.75%

2034 $ 6.3139 55.13%

2035 $ 6.6296 62.89%

2036 $ 6.9610 71.03%

2037 $ 7.3091 79.59%

2038 $ 7.6745 88.56%

2039 $ 8.0583 97.99%

2040 $ 8.4612 107.89% הצג עוד לטווח קצר Nirvana ANA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 4.07 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 4.0705 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 4.0739 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 4.0867 0.41% Nirvana ANA (ANA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורANAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $4.07 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Nirvana ANA (ANA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורANA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $4.0705 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Nirvana ANA (ANA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורANA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $4.0739 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Nirvana ANA (ANA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורANA הוא $4.0867 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Nirvana ANA מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 31.85M$ 31.85M $ 31.85M אספקת מחזור 7.83M 7.83M 7.83M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ANA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ANA יש כמות במעגל של 7.83M ושווי שוק כולל של $ 31.85M. צפה ANA במחיר חי

Nirvana ANA מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNirvana ANAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNirvana ANA הוא 4.07USD. היצע במחזור של Nirvana ANA(ANA) הוא 7.83M ANA , מה שמעניק לו שווי שוק של $31,846,878 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -1.33% $ -0.054997 $ 4.13 $ 4.05

7 ימים -2.39% $ -0.097536 $ 4.3886 $ 4.0492

30 ימים -7.58% $ -0.308855 $ 4.3886 $ 4.0492 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Nirvana ANA הראה תנועת מחירים של $-0.054997 , המשקפת -1.33% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Nirvana ANA נסחר בשיא של $4.3886 ושפל של $4.0492 . נרשם שינוי במחיר של -2.39% . מגמה אחרונה זו מציגה אתANA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Nirvana ANA חווה -7.58% שינוי, המשקף בערך $-0.308855 לערכו. זה מצביע על כך ש ANA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Nirvana ANA (ANA) מודול חיזוי מחיר עובד? Nirvana ANA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ANAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNirvana ANA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ANA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Nirvana ANA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלANA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלANA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Nirvana ANA.

מדוע ANA חיזוי מחירים חשוב?

ANA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ANA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ANA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ANA בחודש הבא? על פי Nirvana ANA (ANA) כלי תחזית המחירים, המחיר ANA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ANA בשנת 2026? המחיר של 1 Nirvana ANA (ANA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ANA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ANA בשנת 2027? Nirvana ANA (ANA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ANA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ANA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Nirvana ANA (ANA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ANA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Nirvana ANA (ANA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ANA בשנת 2030? המחיר של 1 Nirvana ANA (ANA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ANA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ANA תחזית המחיר בשנת 2040? Nirvana ANA (ANA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ANA עד שנת 2040.