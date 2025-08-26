עוד על MMAI

Morpho MAI סֵמֶל

Morpho MAI מחיר (MMAI)

1 MMAI ל USDמחיר חי:

$1.01
$1.01
+0.10%1D
Morpho MAI (MMAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:42:25 (UTC+8)

Morpho MAI (MMAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.006
$ 1.006
24 שעות נמוך
$ 1.012
$ 1.012
גבוה 24 שעות

$ 1.006
$ 1.006

$ 1.012
$ 1.012

$ 1.036
$ 1.036

$ 0.987454
$ 0.987454

-0.03%

+0.13%

+0.12%

+0.12%

Morpho MAI (MMAI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.01. במהלך 24 השעות האחרונות, MMAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.006 לבין שיא של $ 1.012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.036, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.987454.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMAI השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Morpho MAI (MMAI) מידע שוק

$ 146.40K
$ 146.40K

--
--

$ 146.40K
$ 146.40K

144.92K
144.92K

144,924.0
144,924.0

שווי השוק הנוכחי של Morpho MAI הוא $ 146.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MMAI הוא 144.92K, עם היצע כולל של 144924.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.40K.

Morpho MAI (MMAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Morpho MAIל USDהיה $ +0.00132906.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMorpho MAI ל USDהיה . $ +0.0029449580.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMorpho MAI ל USDהיה $ -0.0010578740.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Morpho MAIל USDהיה $ -0.0049272555233686.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00132906+0.13%
30 ימים$ +0.0029449580+0.29%
60 ימים$ -0.0010578740-0.10%
90 ימים$ -0.0049272555233686-0.48%

מה זהMorpho MAI (MMAI)

The Morpho MAI vault supplies MAI into various collateral markets in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Morpho MAI (MMAI) משאב

האתר הרשמי

Morpho MAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Morpho MAI (MMAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Morpho MAI (MMAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Morpho MAI.

בדוק את Morpho MAI תחזית המחיר עכשיו‏!

MMAI למטבעות מקומיים

Morpho MAI (MMAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Morpho MAI (MMAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MMAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Morpho MAI (MMAI)

כמה שווה Morpho MAI (MMAI) היום?
החי MMAIהמחיר ב USD הוא 1.01 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MMAI ל USD?
המחיר הנוכחי של MMAI ל USD הוא $ 1.01. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Morpho MAI?
שווי השוק של MMAI הוא $ 146.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MMAI?
ההיצע במחזור של MMAI הוא 144.92K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MMAI?
‏‏MMAI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.036 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MMAI?
MMAI ‏‏רשם מחירATL של 0.987454 USD.
מהו נפח המסחר של MMAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MMAI הוא -- USD.
האם MMAI יעלה השנה?
MMAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MMAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:42:25 (UTC+8)

