Morpho MAI (MMAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24 שעות נמוך $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 גבוה 24 שעות $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 שיא כל הזמנים $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 המחיר הנמוך ביותר $ 0.987454$ 0.987454 $ 0.987454 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) +0.13% שינוי מחיר (7D) +0.12% שינוי מחיר (7D) +0.12%

Morpho MAI (MMAI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.01. במהלך 24 השעות האחרונות, MMAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.006 לבין שיא של $ 1.012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.036, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.987454.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMAI השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Morpho MAI (MMAI) מידע שוק

שווי שוק $ 146.40K$ 146.40K $ 146.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 146.40K$ 146.40K $ 146.40K אספקת מחזור 144.92K 144.92K 144.92K אספקה כוללת 144,924.0 144,924.0 144,924.0

שווי השוק הנוכחי של Morpho MAI הוא $ 146.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MMAI הוא 144.92K, עם היצע כולל של 144924.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.40K.