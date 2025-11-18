Monkey The Picasso מחיר היום

מחיר Monkey The Picasso (MONKEY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001193, עם שינוי של 4.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MONKEY ל USD הוא $ 0.00001193 לכל MONKEY.

Monkey The Picasso כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,279.17, עם היצע במחזור של 949.82M MONKEY. ב‑24 השעות האחרונות, MONKEY סחר בין $ 0.00001135 (נמוך) ל $ 0.00001406 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0055935, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001104.

ביצועים לטווח קצר, MONKEY נע ב +0.58% בשעה האחרונה ו -16.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Monkey The Picasso (MONKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 11.28K$ 11.28K $ 11.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K אספקת מחזור 949.82M 949.82M 949.82M אספקה כוללת 979,664,690.983966 979,664,690.983966 979,664,690.983966

שווי השוק הנוכחי של Monkey The Picasso הוא $ 11.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONKEY הוא 949.82M, עם היצע כולל של 979664690.983966. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.63K.