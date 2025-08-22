מה זהOKZOO (AIOT)

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

OKZOO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול OKZOOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



OKZOO (AIOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OKZOO (AIOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות OKZOO (AIOT)

מחפש איך לקנותOKZOO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש OKZOOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על OKZOO כמה שווה OKZOO (AIOT) היום? החי AIOTהמחיר ב USD הוא 1.65486 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי AIOT ל USD? $ 1.65486 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של AIOT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של OKZOO? שווי השוק של AIOT הוא $ 136.55M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של AIOT? ההיצע במחזור של AIOT הוא 82.52M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIOT? ‏‏AIOT השיג מחיר שיא (ATH) של 2.022925810880365 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIOT? AIOT ‏‏רשם מחירATL של 0.04452569076105928 USD . מהו נפח המסחר של AIOT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIOT הוא $ 291.20K USD . האם AIOT יעלה השנה? AIOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

