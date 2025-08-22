עוד על AIOT

1 AIOT ל USDמחיר חי:

OKZOO (AIOT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:48:58 (UTC+8)

OKZOO (AIOT) מידע על מחיר (USD)

+64.18%

+64.18%

OKZOO (AIOT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.65486. במהלך 24 השעות האחרונות, AIOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.58046 לבין שיא של $ 1.78043, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.022925810880365, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04452569076105928.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIOT השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+64.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OKZOO (AIOT) מידע שוק

$ 136.55M
$ 136.55M$ 136.55M

$ 291.20K
$ 291.20K$ 291.20K

$ 1.65B
$ 1.65B$ 1.65B

82.52M
82.52M 82.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.25%

BSC

שווי השוק הנוכחי של OKZOO הוא $ 136.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 291.20K. ההיצע במחזור של AIOT הוא 82.52M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.65B.

OKZOO (AIOT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של OKZOOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0202691-1.21%
30 ימים$ +1.24482+303.58%
60 ימים$ +1.50925+1,036.50%
90 ימים$ +1.31613+388.54%
OKZOO שינוי מחיר היום

היום,AIOT רשם שינוי של $ -0.0202691 (-1.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

OKZOO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.24482 (+303.58%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

OKZOO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIOT ראה שינוי של $ +1.50925 (+1,036.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

OKZOO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.31613 (+388.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של OKZOO (AIOT)?

בדוק את OKZOO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOKZOO (AIOT)

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

OKZOO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול OKZOOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAIOT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים OKZOOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOKZOO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

OKZOOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OKZOO (AIOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OKZOO (AIOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OKZOO.

בדוק את OKZOO תחזית המחיר עכשיו‏!

OKZOO (AIOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OKZOO (AIOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות OKZOO (AIOT)

מחפש איך לקנותOKZOO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש OKZOOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AIOT למטבעות מקומיים

OKZOO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של OKZOO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOKZOO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על OKZOO

כמה שווה OKZOO (AIOT) היום?
החי AIOTהמחיר ב USD הוא 1.65486 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIOT ל USD?
המחיר הנוכחי של AIOT ל USD הוא $ 1.65486. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OKZOO?
שווי השוק של AIOT הוא $ 136.55M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIOT?
ההיצע במחזור של AIOT הוא 82.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIOT?
‏‏AIOT השיג מחיר שיא (ATH) של 2.022925810880365 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIOT?
AIOT ‏‏רשם מחירATL של 0.04452569076105928 USD.
מהו נפח המסחר של AIOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIOT הוא $ 291.20K USD.
האם AIOT יעלה השנה?
AIOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:48:58 (UTC+8)

OKZOO (AIOT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

