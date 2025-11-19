Monkey The Picasso (MONKEY) תחזית מחיר (USD)

קבל Monkey The Picasso תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MONKEY יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Monkey The Picasso
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Monkey The Picasso חיזוי מחיר
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 02:40:59 (UTC+8)

Monkey The Picasso תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Monkey The Picasso (MONKEY) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Monkey The Picasso ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000011 בשנת 2025.

Monkey The Picasso (MONKEY) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Monkey The Picasso ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000012 בשנת 2026.

Monkey The Picasso (MONKEY) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MONKEY הוא $ 0.000012 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Monkey The Picasso (MONKEY) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MONKEY הוא $ 0.000013 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Monkey The Picasso (MONKEY) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MONKEY הוא $ 0.000014 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Monkey The Picasso (MONKEY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MONKEY הוא $ 0.000014 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Monkey The Picasso (MONKEY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Monkey The Picasso עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000024.

Monkey The Picasso (MONKEY) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Monkey The Picasso עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000039.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.000011
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000012
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000012
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000013
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000014
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000014
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000015
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000016
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.000017
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000018
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000019
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000019
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000020
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000022
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000023
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000024
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Monkey The Picasso תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.000011
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.000011
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.000011
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.000011
    0.41%
Monkey The Picasso (MONKEY) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורMONKEYב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.000011. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Monkey The Picasso (MONKEY) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMONKEY , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000011. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Monkey The Picasso (MONKEY) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMONKEY , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000011. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Monkey The Picasso (MONKEY) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMONKEY הוא $0.000011. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Monkey The Picasso

--

$ 11.10K
$ 11.10K$ 11.10K

949.82M
949.82M 949.82M

המחיר MONKEY העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, MONKEY יש כמות במעגל של 949.82M ושווי שוק כולל של $ 11.10K.

Monkey The Picasso מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMonkey The Picassoדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMonkey The Picasso הוא 0.000011USD. היצע במחזור של Monkey The Picasso(MONKEY) הוא949.82M MONKEY , מה שמעניק לו שווי שוק של $11,103.3.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -12.10%
    $ 0
    $ 0.000013
    $ 0.000011
  • 7 ימים
    -10.91%
    $ -0.000001
    $ 0.000023
    $ 0.000011
  • 30 ימים
    -51.42%
    $ -0.000006
    $ 0.000023
    $ 0.000011
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Monkey The Picasso הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת-12.10% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Monkey The Picasso נסחר בשיא של $0.000023 ושפל של $0.000011. נרשם שינוי במחיר של-10.91%. מגמה אחרונה זו מציגה אתMONKEY הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Monkey The Picasso חווה -51.42%שינוי, המשקף בערך $-0.000006 לערכו. זה מצביע על כך ש MONKEY עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Monkey The Picasso (MONKEY) מודול חיזוי מחיר עובד?

Monkey The Picasso מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MONKEYעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMonkey The Picasso לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MONKEY , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Monkey The Picasso. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMONKEY .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMONKEY כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Monkey The Picasso.

מדוע MONKEY חיזוי מחירים חשוב?

MONKEY תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם MONKEY כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, MONKEY ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של MONKEY בחודש הבא?
על פי Monkey The Picasso (MONKEY) כלי תחזית המחירים, המחיר MONKEY הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 MONKEY בשנת 2026?
המחיר של 1 Monkey The Picasso (MONKEY) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, MONKEY יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של MONKEY בשנת 2027?
Monkey The Picasso (MONKEY) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MONKEY עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של MONKEY בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Monkey The Picasso (MONKEY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של MONKEY בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Monkey The Picasso (MONKEY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 MONKEY בשנת 2030?
המחיר של 1 Monkey The Picasso (MONKEY) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, MONKEY יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי MONKEY תחזית המחיר בשנת 2040?
Monkey The Picasso (MONKEY) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MONKEY עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.