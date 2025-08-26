Mizar (MZR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00101561 $ 0.00101561 $ 0.00101561 24 שעות נמוך $ 0.00113461 $ 0.00113461 $ 0.00113461 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00101561$ 0.00101561 $ 0.00101561 גבוה 24 שעות $ 0.00113461$ 0.00113461 $ 0.00113461 שיא כל הזמנים $ 0.00469675$ 0.00469675 $ 0.00469675 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.81% שינוי מחיר (1D) +1.58% שינוי מחיר (7D) -17.72% שינוי מחיר (7D) -17.72%

Mizar (MZR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00104341. במהלך 24 השעות האחרונות, MZR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00101561 לבין שיא של $ 0.00113461, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MZRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00469675, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MZR השתנה ב +0.81% במהלך השעה האחרונה, +1.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mizar (MZR) מידע שוק

שווי שוק $ 7.79M$ 7.79M $ 7.79M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.41M$ 10.41M $ 10.41M אספקת מחזור 7.48B 7.48B 7.48B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mizar הוא $ 7.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MZR הוא 7.48B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.41M.