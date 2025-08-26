Mindscraft (MINDS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00107201 $ 0.00107201 $ 0.00107201 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00107201$ 0.00107201 $ 0.00107201 שיא כל הזמנים $ 0.04649351$ 0.04649351 $ 0.04649351 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.67% שינוי מחיר (1D) -9.35% שינוי מחיר (7D) +10.82% שינוי מחיר (7D) +10.82%

Mindscraft (MINDS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MINDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00107201, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MINDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04649351, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MINDS השתנה ב +0.67% במהלך השעה האחרונה, -9.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mindscraft (MINDS) מידע שוק

שווי שוק $ 838.73K$ 838.73K $ 838.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 838.73K$ 838.73K $ 838.73K אספקת מחזור 999.64M 999.64M 999.64M אספקה כוללת 999,642,808.718831 999,642,808.718831 999,642,808.718831

שווי השוק הנוכחי של Mindscraft הוא $ 838.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINDS הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999642808.718831. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 838.73K.