עוד על MBASIS

MBASIS מידע על מחיר

MBASIS מסמך לבן

MBASIS אתר רשמי

MBASIS טוקניומיקה

MBASIS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Midas mBASIS סֵמֶל

Midas mBASIS מחיר (MBASIS)

לא רשום

1 MBASIS ל USDמחיר חי:

$1.13
$1.13$1.13
+0.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Midas mBASIS (MBASIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:31:59 (UTC+8)

Midas mBASIS (MBASIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
24 שעות נמוך
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
גבוה 24 שעות

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.219164
$ 0.219164$ 0.219164

0.00%

+0.16%

+0.97%

+0.97%

Midas mBASIS (MBASIS) המחיר בזמן אמת של הוא $1.13. במהלך 24 השעות האחרונות, MBASIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.12 לבין שיא של $ 1.13, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBASISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.219164.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBASIS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Midas mBASIS (MBASIS) מידע שוק

$ 12.80M
$ 12.80M$ 12.80M

--
----

$ 12.80M
$ 12.80M$ 12.80M

11.31M
11.31M 11.31M

11,306,418.76602212
11,306,418.76602212 11,306,418.76602212

שווי השוק הנוכחי של Midas mBASIS הוא $ 12.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBASIS הוא 11.31M, עם היצע כולל של 11306418.76602212. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.80M.

Midas mBASIS (MBASIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Midas mBASISל USDהיה $ +0.00183851.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMidas mBASIS ל USDהיה . $ +0.1321425390.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMidas mBASIS ל USDהיה $ +0.0174670880.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Midas mBASISל USDהיה $ +0.01787204.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00183851+0.16%
30 ימים$ +0.1321425390+11.69%
60 ימים$ +0.0174670880+1.55%
90 ימים$ +0.01787204+1.61%

מה זהMidas mBASIS (MBASIS)

At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Midas mBASIS (MBASIS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Midas mBASISתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Midas mBASIS (MBASIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Midas mBASIS (MBASIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Midas mBASIS.

בדוק את Midas mBASIS תחזית המחיר עכשיו‏!

MBASIS למטבעות מקומיים

Midas mBASIS (MBASIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Midas mBASIS (MBASIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MBASIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Midas mBASIS (MBASIS)

כמה שווה Midas mBASIS (MBASIS) היום?
החי MBASISהמחיר ב USD הוא 1.13 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MBASIS ל USD?
המחיר הנוכחי של MBASIS ל USD הוא $ 1.13. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Midas mBASIS?
שווי השוק של MBASIS הוא $ 12.80M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MBASIS?
ההיצע במחזור של MBASIS הוא 11.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MBASIS?
‏‏MBASIS השיג מחיר שיא (ATH) של 1.13 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MBASIS?
MBASIS ‏‏רשם מחירATL של 0.219164 USD.
מהו נפח המסחר של MBASIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MBASIS הוא -- USD.
האם MBASIS יעלה השנה?
MBASIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MBASIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:31:59 (UTC+8)

Midas mBASIS (MBASIS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.