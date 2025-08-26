Midas mBASIS (MBASIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24 שעות נמוך $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 גבוה 24 שעות $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 שיא כל הזמנים $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 המחיר הנמוך ביותר $ 0.219164$ 0.219164 $ 0.219164 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) +0.16% שינוי מחיר (7D) +0.97% שינוי מחיר (7D) +0.97%

Midas mBASIS (MBASIS) המחיר בזמן אמת של הוא $1.13. במהלך 24 השעות האחרונות, MBASIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.12 לבין שיא של $ 1.13, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBASISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.219164.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBASIS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Midas mBASIS (MBASIS) מידע שוק

שווי שוק $ 12.80M$ 12.80M $ 12.80M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.80M$ 12.80M $ 12.80M אספקת מחזור 11.31M 11.31M 11.31M אספקה כוללת 11,306,418.76602212 11,306,418.76602212 11,306,418.76602212

שווי השוק הנוכחי של Midas mBASIS הוא $ 12.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBASIS הוא 11.31M, עם היצע כולל של 11306418.76602212. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.80M.