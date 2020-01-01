Midas mBASIS (MBASIS) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Midas mBASIS (MBASIS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Midas mBASIS (MBASIS) מידע

At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone.

Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.

אתר רשמי:
https://midas.app/mbasis
מסמך לבן:
https://docs.midas.app

Midas mBASIS (MBASIS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Midas mBASIS (MBASIS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 12.81M
$ 12.81M
ההיצע הכולל:
$ 11.31M
$ 11.31M
אספקה במחזור:
$ 11.31M
$ 11.31M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 12.81M
$ 12.81M
שיא כל הזמנים:
$ 1.13
$ 1.13
שפל כל הזמנים:
$ 0.219164
$ 0.219164
מחיר נוכחי:
$ 1.13
$ 1.13

Midas mBASIS (MBASIS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Midas mBASIS (MBASIS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של MBASIS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות MBASISהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את MBASISטוקניומיקה, חקרו אתMBASISהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MBASIS חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן MBASIS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MBASIS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

