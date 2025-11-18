mfercoin מחיר היום

מחיר mfercoin (MFER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00307648, עם שינוי של 6.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MFER ל USD הוא $ 0.00307648 לכל MFER.

mfercoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,076,475, עם היצע במחזור של 1000.00M MFER. ב‑24 השעות האחרונות, MFER סחר בין $ 0.00304462 (נמוך) ל $ 0.00331306 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.263597, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00280157.

ביצועים לטווח קצר, MFER נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -24.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

mfercoin (MFER) מידע שוק

שווי שוק $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

