Metaplex מחיר היום

מחיר Metaplex (MPLX) בזמן אמת היום הוא $ 0.097659, עם שינוי של 1.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MPLX ל USD הוא $ 0.097659 לכל MPLX.

Metaplex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,027,911, עם היצע במחזור של 562.57M MPLX. ב‑24 השעות האחרונות, MPLX סחר בין $ 0.094375 (נמוך) ל $ 0.099835 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.896784, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02528374.

ביצועים לטווח קצר, MPLX נע ב +1.22% בשעה האחרונה ו -34.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Metaplex (MPLX) מידע שוק

שווי שוק $ 55.03M$ 55.03M $ 55.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.81M$ 97.81M $ 97.81M אספקת מחזור 562.57M 562.57M 562.57M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Metaplex הוא $ 55.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MPLX הוא 562.57M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.81M.