קבל Metaplex תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MPLX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

Metaplex (MPLX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Metaplex ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.099297 בשנת 2025. Metaplex (MPLX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Metaplex ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.104261 בשנת 2026. Metaplex (MPLX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MPLX הוא $ 0.109474 עם 10.25% שיעור צמיחה. Metaplex (MPLX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MPLX הוא $ 0.114948 עם 15.76% שיעור צמיחה. Metaplex (MPLX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MPLX הוא $ 0.120696 עם 21.55% שיעור צמיחה. Metaplex (MPLX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MPLX הוא $ 0.126730 עם 27.63% שיעור צמיחה. Metaplex (MPLX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Metaplex עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.206431. Metaplex (MPLX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Metaplex עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.336254.

2040 $ 0.206431 107.89% הצג עוד לטווח קצר Metaplex תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.099297 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.099310 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.099392 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.099705 0.41% Metaplex (MPLX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMPLXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.099297 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Metaplex (MPLX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMPLX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.099310 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Metaplex (MPLX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMPLX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.099392 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Metaplex (MPLX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMPLX הוא $0.099705 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Metaplex מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 55.82M$ 55.82M $ 55.82M אספקת מחזור 562.57M 562.57M 562.57M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר MPLX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, MPLX יש כמות במעגל של 562.57M ושווי שוק כולל של $ 55.82M. צפה MPLX במחיר חי

Metaplex מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMetaplexדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMetaplex הוא 0.099297USD. היצע במחזור של Metaplex(MPLX) הוא 562.57M MPLX , מה שמעניק לו שווי שוק של $55,824,283 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.66% $ 0.001618 $ 0.099578 $ 0.094375

7 ימים -29.51% $ -0.029304 $ 0.219841 $ 0.094623

30 ימים -54.28% $ -0.053899 $ 0.219841 $ 0.094623 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Metaplex הראה תנועת מחירים של $0.001618 , המשקפת 1.66% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Metaplex נסחר בשיא של $0.219841 ושפל של $0.094623 . נרשם שינוי במחיר של -29.51% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMPLX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Metaplex חווה -54.28% שינוי, המשקף בערך $-0.053899 לערכו. זה מצביע על כך ש MPLX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Metaplex (MPLX) מודול חיזוי מחיר עובד? Metaplex מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MPLXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMetaplex לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MPLX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Metaplex. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMPLX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMPLX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Metaplex.

מדוע MPLX חיזוי מחירים חשוב?

MPLX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MPLX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MPLX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MPLX בחודש הבא? על פי Metaplex (MPLX) כלי תחזית המחירים, המחיר MPLX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MPLX בשנת 2026? המחיר של 1 Metaplex (MPLX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MPLX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MPLX בשנת 2027? Metaplex (MPLX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MPLX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MPLX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Metaplex (MPLX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MPLX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Metaplex (MPLX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MPLX בשנת 2030? המחיר של 1 Metaplex (MPLX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MPLX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MPLX תחזית המחיר בשנת 2040? Metaplex (MPLX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MPLX עד שנת 2040.