MetaMask USD מחיר היום

מחיר MetaMask USD (MUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999943, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUSD ל USD הוא $ 0.999943 לכל MUSD.

MetaMask USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,208,792, עם היצע במחזור של 26.23M MUSD. ב‑24 השעות האחרונות, MUSD סחר בין $ 0.989425 (נמוך) ל $ 1.01 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.085, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.925488.

ביצועים לטווח קצר, MUSD נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו -0.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MetaMask USD (MUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 26.21M$ 26.21M $ 26.21M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.21M$ 26.21M $ 26.21M אספקת מחזור 26.23M 26.23M 26.23M אספקה כוללת 26,228,803.500521 26,228,803.500521 26,228,803.500521

שווי השוק הנוכחי של MetaMask USD הוא $ 26.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUSD הוא 26.23M, עם היצע כולל של 26228803.500521. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.21M.