MetaMask USD (MUSD) תחזית מחיר (USD)

קבל MetaMask USD תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MUSD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של MetaMask USD
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

MetaMask USD חיזוי מחיר
--
----
0,00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 01:05:13 (UTC+8)

MetaMask USD תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

MetaMask USD (MUSD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, MetaMask USD ייתכן שנראה צמיחה של 0,00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,002 בשנת 2025.

MetaMask USD (MUSD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, MetaMask USD ייתכן שנראה צמיחה של 5,00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,0521 בשנת 2026.

MetaMask USD (MUSD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MUSD הוא $ 1,1047 עם 10,25% שיעור צמיחה.

MetaMask USD (MUSD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MUSD הוא $ 1,1599 עם 15,76% שיעור צמיחה.

MetaMask USD (MUSD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MUSD הוא $ 1,2179 עם 21,55% שיעור צמיחה.

MetaMask USD (MUSD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MUSD הוא $ 1,2788 עם 27,63% שיעור צמיחה.

MetaMask USD (MUSD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של MetaMask USD עשוי לראות צמיחה של 107,89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2,0830.

MetaMask USD (MUSD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של MetaMask USD עשוי לראות צמיחה של 238,64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3,3931.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 1,002
    0,00%
  • 2026
    $ 1,0521
    5,00%
  • 2027
    $ 1,1047
    10,25%
  • 2028
    $ 1,1599
    15,76%
  • 2029
    $ 1,2179
    21,55%
  • 2030
    $ 1,2788
    27,63%
  • 2031
    $ 1,3427
    34,01%
  • 2032
    $ 1,4099
    40,71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 1,4804
    47,75%
  • 2034
    $ 1,5544
    55,13%
  • 2035
    $ 1,6321
    62,89%
  • 2036
    $ 1,7137
    71,03%
  • 2037
    $ 1,7994
    79,59%
  • 2038
    $ 1,8894
    88,56%
  • 2039
    $ 1,9838
    97,99%
  • 2040
    $ 2,0830
    107,89%
הצג עוד

לטווח קצר MetaMask USD תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 1,002
    0,00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 1,0021
    0,01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 1,0029
    0,10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 1,0061
    0,41%
MetaMask USD (MUSD) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורMUSDב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $1,002. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

MetaMask USD (MUSD) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMUSD , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $1,0021. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

MetaMask USD (MUSD) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMUSD , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $1,0029. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

MetaMask USD (MUSD) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMUSD הוא $1,0061. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית MetaMask USD

--
----

--

$ 26,28M
$ 26,28M$ 26,28M

26,23M
26,23M 26,23M

--
----

--

המחיר MUSD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0,00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, MUSD יש כמות במעגל של 26,23M ושווי שוק כולל של $ 26,28M.

MetaMask USD מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMetaMask USDדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMetaMask USD הוא 1,002USD. היצע במחזור של MetaMask USD(MUSD) הוא26,23M MUSD , מה שמעניק לו שווי שוק של $26.279.047.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0,24%
    $ 0,002355
    $ 1,006
    $ 0,989425
  • 7 ימים
    0,35%
    $ 0,003490
    $ 1,0049
    $ 0,995767
  • 30 ימים
    0,19%
    $ 0,001903
    $ 1,0049
    $ 0,995767
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,MetaMask USD הראה תנועת מחירים של$0,002355 , המשקפת0,24% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,MetaMask USD נסחר בשיא של $1,0049 ושפל של $0,995767. נרשם שינוי במחיר של0,35%. מגמה אחרונה זו מציגה אתMUSD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,MetaMask USD חווה 0,19%שינוי, המשקף בערך $0,001903 לערכו. זה מצביע על כך ש MUSD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך MetaMask USD (MUSD) מודול חיזוי מחיר עובד?

MetaMask USD מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MUSDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMetaMask USD לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MUSD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של MetaMask USD. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMUSD .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMUSD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של MetaMask USD.

מדוע MUSD חיזוי מחירים חשוב?

MUSD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם MUSD כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, MUSD ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של MUSD בחודש הבא?
על פי MetaMask USD (MUSD) כלי תחזית המחירים, המחיר MUSD הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 MUSD בשנת 2026?
המחיר של 1 MetaMask USD (MUSD) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, MUSD יעלה ב 0,00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של MUSD בשנת 2027?
MetaMask USD (MUSD) צפוי לראות מדי 0,00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MUSD עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של MUSD בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, MetaMask USD (MUSD) צפוי לראות 0,00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של MUSD בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, MetaMask USD (MUSD) צפוי לראות 0,00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 MUSD בשנת 2030?
המחיר של 1 MetaMask USD (MUSD) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, MUSD יעלה ב 0,00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי MUSD תחזית המחיר בשנת 2040?
MetaMask USD (MUSD) צפוי לראות 0,00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MUSD עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.