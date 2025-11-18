MeowCat מחיר היום

מחיר MeowCat (MEOW) בזמן אמת היום הוא $ 0.00024286, עם שינוי של 6.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEOW ל USD הוא $ 0.00024286 לכל MEOW.

MeowCat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,372, עם היצע במחזור של 100.00M MEOW. ב‑24 השעות האחרונות, MEOW סחר בין $ 0.000233 (נמוך) ל $ 0.00026009 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.203246, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000233.

ביצועים לטווח קצר, MEOW נע ב -0.41% בשעה האחרונה ו -15.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MeowCat (MEOW) מידע שוק

שווי שוק $ 24.37K$ 24.37K $ 24.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.37K$ 24.37K $ 24.37K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MeowCat הוא $ 24.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEOW הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.37K.