MemeDAO (MEMD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +12.98% שינוי מחיר (7D) +12.98%

MemeDAO (MEMD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MEMD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEMDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEMD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MemeDAO (MEMD) מידע שוק

שווי שוק $ 122.04K$ 122.04K $ 122.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 122.04K$ 122.04K $ 122.04K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MemeDAO הוא $ 122.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMD הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.04K.