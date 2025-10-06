OpenVPP מחיר היום

מחיר OpenVPP (OVPP) בזמן אמת היום הוא $ 0.01353, עם שינוי של 6.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OVPP ל USD הוא $ 0.01353 לכל OVPP.

OpenVPP כרגע מדורג במקום #1010 לפי שווי שוק של $ 10.87M, עם היצע במחזור של 803.28M OVPP. ב‑24 השעות האחרונות, OVPP סחר בין $ 0.01281 (נמוך) ל $ 0.01699 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.28680257838566486, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000026830293467548.

ביצועים לטווח קצר, OVPP נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו -52.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 459.04K.

OpenVPP (OVPP) מידע שוק

דירוג No.1010 שווי שוק $ 10.87M$ 10.87M $ 10.87M נפח (24 שעות) $ 459.04K$ 459.04K $ 459.04K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.53M$ 13.53M $ 13.53M אספקת מחזור 803.28M 803.28M 803.28M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 80.32% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של OpenVPP הוא $ 10.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 459.04K. ההיצע במחזור של OVPP הוא 803.28M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.53M.