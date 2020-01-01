MemeDAO (MEMD) טוקנומיקה
MemeDAO, found on memedao.vip, is a unique platform that merges the concept of a DAO with meme coin investing. Each member gets a say in deciding which meme coins the community should invest in through a voting process. After voting, the chosen meme coin is airdropped to all MemeDAO token holders. In the future, MemeDAO aims to enhance its DAO structure, further refine its rewards system, and grow its community. The MemeDAO token, at the heart of this ecosystem, grants voting rights and qualifies holders for airdrops, tying the community together. Adding to its unique structure, MemeDAO has a broad roadmap in place to further enhance its platform and utility token.
MemeDAO (MEMD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MemeDAO (MEMD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
MemeDAO (MEMD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של MemeDAO (MEMD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MEMD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MEMDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MEMDטוקניומיקה, חקרו אתMEMDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
