Lunos מחיר היום

מחיר Lunos (UNO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00106558, עם שינוי של 7.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UNO ל USD הוא $ 0.00106558 לכל UNO.

Lunos כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 245,778, עם היצע במחזור של 230.87M UNO. ב‑24 השעות האחרונות, UNO סחר בין $ 0.00105074 (נמוך) ל $ 0.00124922 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.24, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0009784.

ביצועים לטווח קצר, UNO נע ב +1.27% בשעה האחרונה ו -8.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lunos (UNO) מידע שוק

שווי שוק $ 245.78K$ 245.78K $ 245.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 337.97K$ 337.97K $ 337.97K אספקת מחזור 230.87M 230.87M 230.87M אספקה כוללת 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

שווי השוק הנוכחי של Lunos הוא $ 245.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNO הוא 230.87M, עם היצע כולל של 317470452.8070446. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 337.97K.