Liminal Agent by Virtuals סֵמֶל

Liminal Agent by Virtuals מחיר (LMNL)

לא רשום

1 LMNL ל USDמחיר חי:

--
----
-12.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Liminal Agent by Virtuals (LMNL) טבלת מחירים חיה
Liminal Agent by Virtuals (LMNL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00299973
$ 0.00299973$ 0.00299973

$ 0
$ 0$ 0

+1.83%

-12.70%

+21.27%

+21.27%

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LMNL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LMNLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00299973, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LMNL השתנה ב +1.83% במהלך השעה האחרונה, -12.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) מידע שוק

$ 78.50K
$ 78.50K$ 78.50K

--
----

$ 82.65K
$ 82.65K$ 82.65K

946.61M
946.61M 946.61M

996,612,359.3074868
996,612,359.3074868 996,612,359.3074868

שווי השוק הנוכחי של Liminal Agent by Virtuals הוא $ 78.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LMNL הוא 946.61M, עם היצע כולל של 996612359.3074868. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.65K.

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Liminal Agent by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiminal Agent by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiminal Agent by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Liminal Agent by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.70%
30 ימים$ 0-32.37%
60 ימים$ 0-63.73%
90 ימים$ 0--

מה זהLiminal Agent by Virtuals (LMNL)

$LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) משאב

האתר הרשמי

Liminal Agent by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Liminal Agent by Virtuals (LMNL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Liminal Agent by Virtuals (LMNL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Liminal Agent by Virtuals.

בדוק את Liminal Agent by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

LMNL למטבעות מקומיים

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Liminal Agent by Virtuals (LMNL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LMNL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

כמה שווה Liminal Agent by Virtuals (LMNL) היום?
החי LMNLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LMNL ל USD?
המחיר הנוכחי של LMNL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Liminal Agent by Virtuals?
שווי השוק של LMNL הוא $ 78.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LMNL?
ההיצע במחזור של LMNL הוא 946.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LMNL?
‏‏LMNL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00299973 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LMNL?
LMNL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LMNL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LMNL הוא -- USD.
האם LMNL יעלה השנה?
LMNL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LMNL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
