LGCY Network סֵמֶל

LGCY Network מחיר (LGCY)

לא רשום

1 LGCY ל USDמחיר חי:

--
----
-3.50%1D
USD
LGCY Network (LGCY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:41:17 (UTC+8)

LGCY Network (LGCY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02085432
$ 0.02085432$ 0.02085432

$ 0
$ 0$ 0

-0.68%

-3.84%

-12.48%

-12.48%

LGCY Network (LGCY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LGCY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LGCYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02085432, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LGCY השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -3.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LGCY Network (LGCY) מידע שוק

$ 12.29K
$ 12.29K$ 12.29K

--
----

$ 25.26K
$ 25.26K$ 25.26K

12.31B
12.31B 12.31B

25,296,081,566.70871
25,296,081,566.70871 25,296,081,566.70871

שווי השוק הנוכחי של LGCY Network הוא $ 12.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LGCY הוא 12.31B, עם היצע כולל של 25296081566.70871. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.26K.

LGCY Network (LGCY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LGCY Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLGCY Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLGCY Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LGCY Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.84%
30 ימים$ 0-11.68%
60 ימים$ 0+6.67%
90 ימים$ 0--

מה זהLGCY Network (LGCY)

LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power.

LGCY Network (LGCY) משאב

האתר הרשמי

LGCY Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LGCY Network (LGCY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LGCY Network (LGCY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LGCY Network.

בדוק את LGCY Network תחזית המחיר עכשיו‏!

LGCY למטבעות מקומיים

LGCY Network (LGCY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LGCY Network (LGCY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LGCY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LGCY Network (LGCY)

כמה שווה LGCY Network (LGCY) היום?
החי LGCYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LGCY ל USD?
המחיר הנוכחי של LGCY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LGCY Network?
שווי השוק של LGCY הוא $ 12.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LGCY?
ההיצע במחזור של LGCY הוא 12.31B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LGCY?
‏‏LGCY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02085432 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LGCY?
LGCY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LGCY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LGCY הוא -- USD.
האם LGCY יעלה השנה?
LGCY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LGCY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:41:17 (UTC+8)

