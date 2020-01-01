LGCY Network (LGCY) טוקנומיקה
LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction.
LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world.
Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power.
LGCY Network (LGCY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LGCY Network (LGCY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
LGCY Network (LGCY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של LGCY Network (LGCY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של LGCY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות LGCYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את LGCYטוקניומיקה, חקרו אתLGCYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
