King Kovu (LAZY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00953724 $ 0.00953724 $ 0.00953724 24 שעות נמוך $ 0.00997877 $ 0.00997877 $ 0.00997877 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00953724$ 0.00953724 $ 0.00953724 גבוה 24 שעות $ 0.00997877$ 0.00997877 $ 0.00997877 שיא כל הזמנים $ 0.01783687$ 0.01783687 $ 0.01783687 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00484901$ 0.00484901 $ 0.00484901 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.48% שינוי מחיר (7D) -1.17% שינוי מחיר (7D) -1.17%

King Kovu (LAZY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0096085. במהלך 24 השעות האחרונות, LAZY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00953724 לבין שיא של $ 0.00997877, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAZYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01783687, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00484901.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAZY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

King Kovu (LAZY) מידע שוק

שווי שוק $ 115.25K$ 115.25K $ 115.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 195.08K$ 195.08K $ 195.08K אספקת מחזור 11.99M 11.99M 11.99M אספקה כוללת 20,302,443.0 20,302,443.0 20,302,443.0

שווי השוק הנוכחי של King Kovu הוא $ 115.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAZY הוא 11.99M, עם היצע כולל של 20302443.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 195.08K.