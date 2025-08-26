עוד על LAZY

LAZY מידע על מחיר

LAZY אתר רשמי

LAZY טוקניומיקה

LAZY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

King Kovu סֵמֶל

King Kovu מחיר (LAZY)

לא רשום

1 LAZY ל USDמחיר חי:

$0.0096085
$0.0096085$0.0096085
-3.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
King Kovu (LAZY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:35:21 (UTC+8)

King Kovu (LAZY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00953724
$ 0.00953724$ 0.00953724
24 שעות נמוך
$ 0.00997877
$ 0.00997877$ 0.00997877
גבוה 24 שעות

$ 0.00953724
$ 0.00953724$ 0.00953724

$ 0.00997877
$ 0.00997877$ 0.00997877

$ 0.01783687
$ 0.01783687$ 0.01783687

$ 0.00484901
$ 0.00484901$ 0.00484901

--

-3.48%

-1.17%

-1.17%

King Kovu (LAZY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0096085. במהלך 24 השעות האחרונות, LAZY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00953724 לבין שיא של $ 0.00997877, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAZYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01783687, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00484901.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAZY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

King Kovu (LAZY) מידע שוק

$ 115.25K
$ 115.25K$ 115.25K

--
----

$ 195.08K
$ 195.08K$ 195.08K

11.99M
11.99M 11.99M

20,302,443.0
20,302,443.0 20,302,443.0

שווי השוק הנוכחי של King Kovu הוא $ 115.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAZY הוא 11.99M, עם היצע כולל של 20302443.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 195.08K.

King Kovu (LAZY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של King Kovuל USDהיה $ -0.000347018481913082.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKing Kovu ל USDהיה . $ -0.0022806898.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKing Kovu ל USDהיה $ -0.0037930437.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של King Kovuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000347018481913082-3.48%
30 ימים$ -0.0022806898-23.73%
60 ימים$ -0.0037930437-39.47%
90 ימים$ 0--

מה זהKing Kovu (LAZY)

$LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

King Kovu (LAZY) משאב

האתר הרשמי

King Kovuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה King Kovu (LAZY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות King Kovu (LAZY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור King Kovu.

בדוק את King Kovu תחזית המחיר עכשיו‏!

LAZY למטבעות מקומיים

King Kovu (LAZY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של King Kovu (LAZY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAZY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על King Kovu (LAZY)

כמה שווה King Kovu (LAZY) היום?
החי LAZYהמחיר ב USD הוא 0.0096085 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LAZY ל USD?
המחיר הנוכחי של LAZY ל USD הוא $ 0.0096085. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של King Kovu?
שווי השוק של LAZY הוא $ 115.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LAZY?
ההיצע במחזור של LAZY הוא 11.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LAZY?
‏‏LAZY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01783687 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LAZY?
LAZY ‏‏רשם מחירATL של 0.00484901 USD.
מהו נפח המסחר של LAZY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LAZY הוא -- USD.
האם LAZY יעלה השנה?
LAZY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LAZY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:35:21 (UTC+8)

King Kovu (LAZY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.