JulSwap (JULD) מידע על מחיר (USD)

JulSwap (JULD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JULD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JULDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.75279, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JULD השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JulSwap (JULD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של JulSwap הוא $ 94.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JULD הוא 592.17M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.02K.