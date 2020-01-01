JulSwap (JULD) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי JulSwap (JULD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
JulSwap (JULD) מידע

What is the project about? JULSWAP DAO: Empowering Community Governance and Decision-Making

JULSWAP DAO is an innovative and community-driven project that places power and decision-making authority directly in the hands of its token holders. With each JULD Token representing a voting right within the DAO, participants have a genuine opportunity to shape the future of the ecosystem.

The Utilization of DAO Token (JULD):

Voting Power: Every JULD Token carries one voting right, ensuring that each participant's voice is heard and considered in the decision-making process.

Proposal Acceptance: To be accepted, proposals require a minimum of 5% of the total token supply to vote with a "YES." This ensures that proposals garner sufficient support before progressing.

Majority Consensus: For a proposal to pass, a minimum of 50% of all votes cast must be positive. This ensures that decisions represent the majority sentiment within the community.

Timely Voting: The voting timeline for proposals is set at 72 hours, providing ample opportunity for community members to participate and contribute their perspectives.

What’s next for your project? Liquidity.Bond DAO Community

What can your token be used for? Earn While You Vote: Here's where it gets truly remarkable! When you exercise your voting rights, you have the opportunity to earn fees in the process. Your engagement and active involvement in the governance of our project are not only appreciated but also rewarded. This unique incentive structure aligns your interests with the success of our ecosystem.

אתר רשמי:
https://julswap.com

JulSwap (JULD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור JulSwap (JULD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 94.74K
$ 94.74K$ 94.74K
ההיצע הכולל:
$ 800.00M
$ 800.00M$ 800.00M
אספקה במחזור:
$ 592.17M
$ 592.17M$ 592.17M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 128.00K
$ 128.00K$ 128.00K
שיא כל הזמנים:
$ 0.75279
$ 0.75279$ 0.75279
שפל כל הזמנים:
$ 0.00005001
$ 0.00005001$ 0.00005001
מחיר נוכחי:
$ 0.00016
$ 0.00016$ 0.00016

JulSwap (JULD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של JulSwap (JULD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של JULD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות JULDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את JULDטוקניומיקה, חקרו אתJULDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

JULD חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן JULD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו JULD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

