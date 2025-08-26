Intern (INTERN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00388484
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) 0.00%

Intern (INTERN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, INTERN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INTERNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00388484, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INTERN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 43.81K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.81K
אספקת מחזור 999.87M
אספקה כוללת 999,866,133.5422243

שווי השוק הנוכחי של Intern הוא $ 43.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INTERN הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999866133.5422243. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.81K.