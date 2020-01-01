Intern (INTERN) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Intern (INTERN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Intern (INTERN) מידע

$INTERN is an AI agent developed as part of the FOMO AI Agents ecosystem, a decentralized platform built on the Solana blockchain. The project focuses on creating AI-driven personalities that provide engaging and transparent interactions across social media and communication platforms. With $INTERN, users can experience authentic and meme-inspired interactions that reflect the culture of the Web3 community.

אתר רשמי:
https://fomo.fund/home

Intern (INTERN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Intern (INTERN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 43.81K
$ 43.81K$ 43.81K
ההיצע הכולל:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
אספקה במחזור:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 43.81K
$ 43.81K$ 43.81K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00388484
$ 0.00388484$ 0.00388484
שפל כל הזמנים:
$ 0.0000321
$ 0.0000321$ 0.0000321
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

Intern (INTERN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Intern (INTERN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של INTERN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות INTERNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את INTERNטוקניומיקה, חקרו אתINTERNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

